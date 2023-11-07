Рідні припускають, що дівчина могла стати жертвою торгівлі людьми. За інформацією сім'ї, нині Богдану утримують проти її волі й навіть закували в кайданки.

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Дівчина поїхала з Польщі на роботу в Таїланд

Кілька місяців тому 21-ічна українка виїхала з Польщі в Таїланд на роботу. Богдана Кашпрук родом із Луцька, знає 5 мов, тому легко знайшла роботу в готельному бізнесі за кордоном. Кілька тижнів тому дівчині запропонували "нову роботу", але для цього треба було виїхати з Таїланду. Виявилося, що Богдану Кашпрук викрали й тримають проти власної волі. За словами рідних, Богдана може бути Таїланді, Лаосі або Бірмі.

Сім'я припускає, що дівчина могла стати жертвою торгівлі людьми. До слова, Богдані Кашпрук двічі намагалася втекти, але зловмисники спіймали українку й жорстоко побили. Дівчину також покарали – закували в кайданки й "ув'язнили". Дивом Богдані вдалося отримати телефон й зв'язатися з рідними. Вона розповіла, що група злочинців дуже велика, а місцева поліція, скоріш за все, співпрацює з ними, тому її й не шукають.



21-річна Богдана Кашпрук, яку викрали у Таїланді / Фото Zoriana Kashpruk

Опис зовнішності викраденої українки: зріст – 170 сантиметрів, волосся до плечей, струнка, блакитні очі, світлий/блідий колір. Серед особливих прикмет: татуювання на передній частині руки – три китайські символи, тату на лівому боці живота – жіноча фігура, тату на щиколотці – напис.

Що говорять у поліції Польщі

Рідні Богдани Кашпрук звернулися до управління поліції в Катовіце. Втім, дії правоохоронців обмежені у цій ситуації. По-перше, поліція може лише подати інформацію про розшук до міжнародної системи. По-друге, Богдана – громадянка України й цей факт нібито не дозволяє правоохоронцям провести повномасштабне розслідування.

Аби врятувати Богдану Кашпрук, брат Тарас та її сестра Зоряна звернулися до приватних детективів. У мережі повідомляють, що ця команда детективів кілька тижнів тому змогла врятувати громадянина Польщі, якого також викрали у Таїланді. Чоловік вже повернувся до рідного Вроцлава.

Нині вони проводять розслідування, контактують з поліцією Польщі та намагаються знайти дівчину. Приватні детективи заявили, що не братимуть гроші за розслідування, втім рідним доведеться оплатити виїзд слідчо-оперативної групи до Таїланду та покрити витрати на місці.

Приватні детективи Польщі заявили, що планують звернутися до Інтерполу, аби вони також допомогли у пошуках дівчини.