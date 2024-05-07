В ТЦК в Кривом Роге внезапно умер военнообязанный: что известно

В Саксаганском ТЦК и СП Кривого Рога внезапно умер военнообязанный. В военкомате заявили, что у него случился эпилептический приступ.

Родные погибшего, – дочь, мать и жена – в эту версию не верят. В ТЦК и СП в свою очередь призвали воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений.

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Что известно о смерти военнообязанного в ТЦК и СП

В Днепропетровском областном ТЦК и СП рассказали, что 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге умер военнообязанный. Это произошло в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья.

Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа. Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия,

– заявили в ТЦК и СП.

Они выразили соболезнования родным и близким умершего. По факту смерти полиции проводит следственные действия.

Родные рассказали изданию "На часі", что 44-летнему Артему через несколько недель должно было исполниться 45 лет. Мужчина попал в Саксаганский ТЦК и СП, проходил ВЛК и готовился к отправке в учебный центр.

Вечером 5 мая в ТЦК приехала мать Артема, отдала документы и должна была снять в банкомате наличные для приобретения экипировки своему сыну, но уже через некоторое время женщине сообщили о смерти мужа,

– написали журналисты.

Полиция официально не комментирует трагедию. Однако родные Артема говорят, что его могли избить.

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