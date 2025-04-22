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24 Канал Новости Украины В течение дня 22 апреля россияне атаковали 77 БПЛА: сколько удалось сбить
22 апреля, 18:38
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В течение дня 22 апреля россияне атаковали 77 БПЛА: сколько удалось сбить

Ирина Марцияш
Основні тези
  • В течение суток войска России запустили по Украине 77 дронов. ПВО сбило 38 беспилотников. Еще 31 дрон – локационно потерян.
  • Кроме того, армия России выпустила по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку города Запорожья.
  • В результате российской атаки пострадали также Харьковская и Черкасская области.

Российские оккупанты с утра 22 апреля терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила более 70 ударных БПЛА.

У Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" уничтожено в течение дня 22 апреля

В течение суток 22 апреля, начиная с 8 часов утра враг атаковал 77-ю ударными БпЛА. Оккупанты запускали воздушные цели из:

  • Курска,
  • Брянска,
  • Приморско-Ахтарская, что в России.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 18:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны,
– говорится в сообщении.

Указывается, что 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.

Кроме этого, в течение этих суток российские войска выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье.

В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов. В частности, под прицелом врага оказались Харьковщина, Черкасская область и Запорожье.


Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил