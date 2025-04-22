В течение дня 22 апреля россияне атаковали 77 БПЛА: сколько удалось сбить

Российские оккупанты с утра 22 апреля терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила более 70 ударных БПЛА.

У Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россия нарастила производство "Шахедов" и начала применять новую тактику ударов, – ЦПД

Сколько "Шахедов" уничтожено в течение дня 22 апреля

В течение суток 22 апреля, начиная с 8 часов утра враг атаковал 77-ю ударными БпЛА. Оккупанты запускали воздушные цели из:

Курска,

Брянска,

Приморско-Ахтарская, что в России.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 18:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 31 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.

Кроме этого, в течение этих суток российские войска выпустили по территории Украины более 130 управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку в Запорожье.

В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов. В частности, под прицелом врага оказались Харьковщина, Черкасская область и Запорожье.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил