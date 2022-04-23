В Тернополе автомобиль въехал в Архикафедральный Собор и разбил плащаницу

В Тернополе автомобиль въехал прямо в Архикафедральный Собор. Машина, по предварительной информации, разбила престол и плащаницу.

По информации местных СМИ, за рулем машины была женщина. Она разбила имущество главного храма УГКЦ в Тернополе.

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Имущество церкви – уничтожено

Престол, плащаница да и сама машина – сильно пострадали. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Хотим сообщить, что этой ночью в нашем храме произошло досадное событие: акт вандализма. Никто не пострадал. Богослужения в храме проходят согласно графику,

– сообщили на странице храма в фейсбуке.

Правоохранители выясняют, была ли эта авария спланированной провокацией или это случайность. Все детали в полиции обещают сообщить позже.

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