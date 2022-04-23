В Тернополе автомобиль въехал в Архикафедральный Собор и разбил плащаницу
Источник:"Суспільне"
В Тернополе автомобиль въехал прямо в Архикафедральный Собор. Машина, по предварительной информации, разбила престол и плащаницу.
По информации местных СМИ, за рулем машины была женщина. Она разбила имущество главного храма УГКЦ в Тернополе.
Ранее На Тернопольщине два человека погибли в аварии: фото с места происшествия
Имущество церкви – уничтожено
Престол, плащаница да и сама машина – сильно пострадали. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Хотим сообщить, что этой ночью в нашем храме произошло досадное событие: акт вандализма. Никто не пострадал. Богослужения в храме проходят согласно графику,
– сообщили на странице храма в фейсбуке.
Правоохранители выясняют, была ли эта авария спланированной провокацией или это случайность. Все детали в полиции обещают сообщить позже.
Что известно о Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы
- Собор построен еще в 1749 – 1779 годах.
- В первой половине 19-го века принадлежал иезуитам.
- В 1944 году разрушен во время Второй мировой войны.
- Отстроен в 1957 году.
- Передан УГКЦ в 1989 году.