В Тернополе автомобиль въехал в Архикафедральный Собор и разбил плащаницу

23 апреля 2022 , 09:43
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Источник:

"Суспільне"

В Тернополе автомобиль въехал прямо в Архикафедральный Собор. Машина, по предварительной информации, разбила престол и плащаницу.

По информации местных СМИ, за рулем машины была женщина. Она разбила имущество главного храма УГКЦ в Тернополе.

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Имущество церкви – уничтожено

Престол, плащаница да и сама машина – сильно пострадали. На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Хотим сообщить, что этой ночью в нашем храме произошло досадное событие: акт вандализма. Никто не пострадал. Богослужения в храме проходят согласно графику,
– сообщили на странице храма в фейсбуке.

Правоохранители выясняют, была ли эта авария спланированной провокацией или это случайность. Все детали в полиции обещают сообщить позже.

Что известно о Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы

  • Собор построен еще в 1749 – 1779 годах.
  • В первой половине 19-го века принадлежал иезуитам.
  • В 1944 году разрушен во время Второй мировой войны.
  • Отстроен в 1957 году.
  • Передан УГКЦ в 1989 году.
Автор: Ірина Пундор