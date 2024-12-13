Об этом рассказал первый заместитель руководителя ОВА Куйбида Для Общественного телевидения, информирует 24 Канал.

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"В Тернопольском районе из-за ракетной атаки России поврежден объект критической инфраструктуры", – сообщил глава ОГА.

По словам Куйбиды, информация о взрывах в двух местах Тернопольского района поступила в пожарно-спасательную службу области в 8:30.

"Первый случай касается объекта критической инфраструктуры. Произошло возгорание. Там работали 43 спасателя с помощью 11 единиц техники", – уточнил он.

В 9:55, по словам руководителя ОГА, начали ликвидировать последствия происшествия.

Также зафиксировано падение обломков возле жилых домов, в результате работы ПВО. Погибших и пострадавших нет.

На объекте возник пожар

Также в ГСЧС сообщили, что на Тернопольщине в результате ракетного удара поврежден промышленный объект.

Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 57 спасателей и 16 единиц техники.

Также в ведомстве опубликовали фото сегодняшней работы спасателей в Тернополе и Франковской области.

Тушение пожаров в результате попаданий врага / Фото ГСЧС

Заметим, что ранее руководитель ОВА Вячеслав Негод сообщал, что в Тернопольском районе из-за ракетной атаки России поврежден объект критической инфраструктуры.