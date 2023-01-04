Все справедливости ради: в Тернополе приняли необычное решение об отключении света
Источник:Т1
В Тернополе будут вручную выключать свет в домах на линиях критической инфраструктуры. Это будут делать ради справедливости.
Соответствующее решение было принято в Тернопольоблэнерго. Местные энергетики получили соответствующее указание от Укрэнерго.
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Решение было принято из-за многочисленных жалоб
Причиной такого решения стали многочисленные жалобы других потребителей. Они возмущались, почему кто-то несколько часов сидит без света, а другие у него всегда.
Такая ситуация характерна, например, на улице Киевской. В доме №8 к такой ситуации относятся с пониманием и готовы терпеть неудобства вместе с другими тернополянами.
Отмечают, что в Тернополе около 100 домов, подключенных к критической инфраструктуре. Будут выключать свет электричества ЖЭКов. Впрочем, когда это указание начнет воплощаться – пока неизвестно.
Что этому предшествовало
- Одному из тернопольских домов повезло и там не выключали электроэнергию. Однако соседям это не нравилось.
- Об этом написал Святослав Журовский, ранее создавший карту электроснабжения Тернополя. Он отметил, что свет в доме не выключали из-за того, что рядом работает пекарня.
- Жители соседних домов написали коллективные жалобы в сети и теперь все сидят вместе без света.
Отрадные прогнозы в Киеве
- После недавних российских атак у энергосистемы Украины есть новые повреждения. Но благодаря ВСУ и энергетикам ситуация сейчас стабильная.
- Об этом заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко. Он напомнил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.
- Коваленко отметил, что теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Гендиректор YASNO сообщил, что в Киеве должен быть свет в белых и светло-серых зонах схемы отключений.