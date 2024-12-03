В Тернополе вражеский БпЛА попал в объект критической инфраструктуры: часть города без света

В ночь на 3 декабря оккупанты снова атаковали Тернополь. Было попадание в объект критической инфраструктуры. В результате часть города осталась без света.

Тревогу в Тернопольской области объявили в 01:24, а об отбое сообщили в 04:06, информирует 24 Канал.

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Враг снова атаковал Тернополь

В 02:43 мэр города Сергей Надал в телеграмме призвал местных жителей не игнорировать тревогу и оставаться в безопасном месте. А в случае ненадлежащего содержания укрытия или запертого хранилища, срочно звонить на горячую линию городского совета.

В 04:08 городской голова рассказал об ударе по Тернополю.

Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества,

– написал он.

И добавил, что энергетики и спасатели уже ликвидируют последствия атаки. Он также попросил жителей города сделать запасы воды и зарядить телефоны. Детали об обстреле будут позже.

Напомним, в ночь на 2 декабря российские войска нанесли удар по жилому дому в Тернополе дроном. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, который охватил верхние этажи здания. К сожалению, погиб один человек, четверо получили ранения.

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