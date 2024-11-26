Всего на несколько часов: как будут давать свет до конца суток в Тернополе и области

В Тернополе и области электроэнергию до конца суток 26 ноября будут включать только на два-три часа в каждой из очередей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольоблэнерго. Напомним, ночью оккупанты попали в энергообъект, который обеспечивал электроэнергией едва ли не всю Тернопольскую область. Сергей Надал заявил, что в областном центре ситуация со светом самая критическая за всю войну.

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Когда будет свет в Тернополе и области 26 ноября

Энергетики выложили график. Поскольку ситуация очень серьезная, то это график, когда будут включать свет (а не когда будут выключать, как обычно).

График подачи света на Тернопольщине сегодня / Тернопольоблэнерго

Как видим, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой очередям свет будут давать по два часа подряд, а вот первой – два часа подряд, а потом еще один час ближе к концу суток.

Очереди на включение электроэнергии в Тернополе и в Тернопольской области 26 ноября: