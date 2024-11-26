Всего на несколько часов: как будут давать свет до конца суток в Тернополе и области
В Тернополе и области электроэнергию до конца суток 26 ноября будут включать только на два-три часа в каждой из очередей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольоблэнерго. Напомним, ночью оккупанты попали в энергообъект, который обеспечивал электроэнергией едва ли не всю Тернопольскую область. Сергей Надал заявил, что в областном центре ситуация со светом самая критическая за всю войну.
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Когда будет свет в Тернополе и области 26 ноября
Энергетики выложили график. Поскольку ситуация очень серьезная, то это график, когда будут включать свет (а не когда будут выключать, как обычно).
Как видим, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой очередям свет будут давать по два часа подряд, а вот первой – два часа подряд, а потом еще один час ближе к концу суток.
Очереди на включение электроэнергии в Тернополе и в Тернопольской области 26 ноября:
- 1 очередь: частично ОТО – Кременецкий район: Кременецкая, Почаевская, Лопушненская, Борсуковская, Шумская, Великодедеркальская, Лановецкая, Снигиревская; Тернопольский район – Тернопольская, Збаражская, Вишневецкая, Байковецкая, Белецкая, Подгороднянская, Зборовская, Залозецкая, Озернянская.
- 2 очередь: город Тернополь (потребители, которые отключаются согласно 1 очереди ГПО – улицы Лучаковского, Просвиты, С.Будного 3В, 12-34, Громницкого, Карпенко, Винниченко, Юности, Орлика, М.Кривоноса, Бережанская, Дружбы, Мира, Драгоманова, Мазепы, Тесная, Тбилисская, Петриковская, Выговского, И.Бриковича, И.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацкая, Гжицких, Надзбручанская, Степная, Троллейбусная, Дальняя, Торговица 11, 14, 18, 24, 26, 28, 37, 37А, Белогорская, Шептицкого 7-38А, пер. Кирпичный, Колонтая 2, 6, Русская 2-8, Старый Подол 22, Шашкевича 1-4, Паращука, Медовая, Героев Евромайдана, Микулинецкая 1, 1А, 3А, Оболоня, Острожского 28, Тихая, Юрчака, Стадниковой 1-20, Тернопольская, Хлеборобная, Яблоневая, Подгорная, Д. Виконской, Урожайная, Вишневая, Лесная, Болюха, Глубокая Долина, Пригородная, Золотогорская, Бенцаля, П.Батькивского, Покровы, Михайлевича, Мирная, Проектная, Глыбочанская, Калиновая, Калиновая боковая, Медоборная, Хуторская, Заречная, Низинная, Вербовая, Грабовского, Загребельная, Волынская, Южная, Уголок, Спадистая, Львовская, площадь Победы, Научная, Университетская, "Рынок Западный", ресторан "Хутор", "Макдоналдз", "Орнава"), а также частично с. Березовица, Остров, Петриков, Подгороднее, Буцнов.
- 3 очередь: город Тернополь (потребители, которые отключаются согласно 3 очереди ГПО – улицы Воссоединения 1-43 (нечетные), 2-8 (четные), 18, Тарнавского 1-23 (нечетные), 2, 2А, 4-26 (четные), Спортивная, Л., Гузара, Защитников Украины 1, 2, 3, 5, Лепкого 3, 5, 7, 9, 11, 14, Киевская 2, 4, 7Д, 8, Репина 34, 36, 38, Коновальца 4-20 (парные), Вербицкого 1, 3, 5, 6, 8, 10, Чубинского 1, 2, 3, 4, Цисык 43, 60 и частный сектор, Загородная, Збаражская, пер. Збаражский, Энергетическая, Энергетическая боковая, Шота Руставели, Фабричная, Лозовецкая, Галицкая 1-54, Цветочная, Вертепная, Веселая, Лысенко, пер. Галицкий, Городня, Северная, Воинов дивизии "Галичина" 8-26, Леонтовича, Марка Вовчка, Парковая, Петрушевича, Подгородняя, Рудницкого, Чарнецкого, Бордуляка, Коцюбинского 5 Б, Русская 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Грушевского 1, Над Ставом, Старый Рынок, Старый Подол 11, 14, 16, 18, 20, 31 и (частный сектор), Шашкевича 5-19, Валовая 3, 5, 2-18 (парные), Брюкнера, Сичинского, Слепого, Замковая, Сагайдачного 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, Кульчицкой, Словацкого, Ноябрьская, майдан Воли, Фармфабрика "Тернофарм", "Вента", "Янтос", "Тернобуддеталь", ООО "Влота").
- 4 очередь: город Тернополь (потребители, которые отключаются в соответствии с 4 очереди ГПО – улицы ул. Текстильная 20-28, Овощная, Яремы 1-7, Героев Чернобыля, Ю.Ильенко, Смакулы 1, 2, Пелиха, Липницкого, Протасевича 4-22, Л.Украинки 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39, Д. Галицкого 1, 3, 5, 2-28 (четные номера), Бандеры 4-36, 47 (частично), 49, 51, 53, 62, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, Репина 14, 14А, 16, 18, Довженко 15-19 (нечетные), Савуры (нечетные), Сливенская 3, Довбуша, Богуна, Песчаная, Дорошенко, Монастырского 1-42, Стефаника, Чайковского, Мешковского, Малышко, Глубокая, Глиняная, Солнечная, Новосонячная, Девичья, пер.Девичий, Деповская, Днестровского, Подковы, Новая, Шагайды, Пулюя, Полевая, Татарская, Шопена, Воинов дивизии "Галичина" 1-7, Торговица 1, 3, 5, Замонастырского, пер. Замонастырский, Мостовая, Мостовая боковая, Стецька, Стремительная, Стадниковой 16, 22-67, Госпитальная, Черновицкая 1-46, 63-64, Микулинецкая 4-40, Подольская, Гребенки, Садовая, пер. Садовая, Гаевая (частный сектор), Гаевая-боковая, Русская 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, бульвар Т.Шевченко 14, 16, 27А, 33, 35, 39, 43, 45, Гоголя, Федьковича, Пирогова, Острожского 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 35, Липовая, Шептицкого 1–6, Кондитерская фабрика "ТерА", Центральный Универмаг, частично центральная часть города, Богатая, Мстислава, Валовая 7, 9, 11, Сагайдачного 3, 5, 7, Новый Свет, Кармелюка, Наливайко, Набережная, Набережная боковая, Белецкая, Броварная, пер. Броварный, пер. Холодный, Гнездовского, За Рудкой, пер. За Рудкой, Вагилевича, Березовая, Ольховая, Гнатюка, Телиги, Ровная, Ясная, Опильского, Горбачевского, Крушельницкой, Головацкого, Нечая, Котляревского, Транспортная, Межевая, Деловая, Цыганская, Бродовская 2-12).
- 5 очередь: город Тернополь (потребители, которые отключаются согласно 5 очереди ГПО – улицы ул. Воссоединения 45-59, Лепкого 6, 8, 10, Бойчуков, 15 Апреля, Киевская (кроме д.№2, 4,7Д,8), Кулиша, Симоненко, Морозенко, Курбаса, Вишневецкого, В.Великого, Королева, Купчинского, Сахарова, Стуса, Петлюры, Гуцульская, Бойковская, Лемковская, Самчука 12-32, Самчука-бичная, К.Цисык 41, 54, 54В, 54Г, 54Д, Коновальца 9-23, Галицкая 56, 58, Балея, Безкоровайного, пер. Тарнавского 2, 4, 8, ул. Тарнавского 32, 34, 36, 37, 38, Яремы 9, 9А Смиковецкая 56, Подволочиское шоссе 35, 36, 37, ООО "Теркурий-2", ТРЦ "Подоляны", ЧП Маковский, ОАО "Орион", Фабрика мебели "Новая", АО "Технология"), а также частично с. Байковцы, Гаи Ходоровские, Гаи Гречинские, Гаи Чумаковые, х.Сабашиха, Лозовая, Шляхтинцы, Гаи Шевченковские, Стегниковцы, Курники.
- 6 очередь: город Тернополь (потребители, которые отключаются в соответствии с 4 очереди ГПО – улицы Бродовская 44-60, Лукьяновича, Грига, Полесская, Промышленная, "Искусственная кожа", "Винитекс", "Винисан", ООО "Юла", "Экер", "Интенс", ЗАО "Лилея", "Тернобудплюс", "Надзбруччя", "Машиностроительный завод", "ЗЗВ и БК", Екперементально-механический завод, "Спецэнерго", "Молодая Гвардия", ПАО "Топильче", ООО "САЮЗ", "Ирена", ПКП "Ватра", ООО "Люизо", "Лотос рыба", "Эпицентр-К", Тяга, "Галичина Ласунка", "Тернопольгазпостач", "Промбаза", "Тернобудмеханизация", "Автобаза", "Стелар", ОАО "Экор", "Стройиндустрия", УВТК "Тернопольстрой", "Галичина ласунка", Продбаза, "Метинвест", "Волхгранит", "Тернопольский завод металлоконструкций", ООО "Опентек", ООО "Водаленд", ООО "Домостроитель", ПАО "ГПЗКУ" Тернопольский КХП, промышленный сектор по ул.Гаевая, "Энергоконструкция", "Рейв Техно", "Интеграл", "Алтек", "Рембыттехника", "Стройиндустрия"), а также частично с. Белая, Чистилов.