В Тернопольской области тех, кто будет публиковать фото "прилетов", будут считать корректировщиками

В Тернопольской области людей, которые будут публиковать фото и видео ракетных обстрелов, сочтут корректировщиками. Правоохранители будут разыскивать их и наказывать.

Новость сообщил Владимир Труш – глава Тернопольской ОВА. Он призвал людей не публиковать фото и видео, даже если их уже сделали.

Заметьте Ракетные атаки по Западу Украины и 32 тысяч уничтоженных оккупантов: основное за 111 день войны

Все видео и фото, публикуемые с ракетных обстрелов, с места сбития ракет, с воронками или обломками ракет, будут расцениваться как корректировка огня и оказание помощи врагу,

– говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что после нанесения ракетного удара врагу важно знать, добился ли он успеха. Выкладывая фото и видео, люди могут скорректировать прилеты. Враг может нанести повторный удар.

Людей призывали не подвергать область опасности. Кроме того, местные жители попросили доверять только официальным источникам информации.

Какая ситуация в Тернопольской области

Также украинцам напомнили, что нельзя игнорировать воздушную тревогу. Когда извещают об опасности, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Ракетные удары унесли жизни многих украинцев.

Российские захватчики 11 июня нанесли ракетный удар по Тернопольщине . Враг ударил по Чорткову. Из акватории Черного моря кафиры выпустили по городу 4 ракеты.

Из-за ракетного удара пострадали 22 человека. Российские захватчики повредили школу, спортивное заведение и детсад.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в циничном ударе россиян не было ни одного тактического или стратегического смысла. Украинский лидер подчеркнул: это – террор.

Во время воздушной тревоги 14 июня силы ПВО сбили в небе над областью несколько российских ракет.

"Сегодня наши силы ПВО сработали на отлично. Было сбито ряд ракет, не буду говорить, сколько и где они. Жертв нет", – сообщил Труш.

Заметьте – враг атаковал Одесщину из Крыма 2 ракетами "Оникс": смотрите видео