Трагедия в Тернопольской области: трое детей провалились под лед и погибли

В Тернопольской области трое детей провалились под лед. Они исчезли еще 28 января.

Спасатели извлекли тела малышей утром 30 января. Специалисты призвали родителей следить за детьми.

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Что известно о трагедии в Тернопольской области

Сегодня (30 января 24 Канал) в 10:20 с местного пруда вблизи села Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков – 2009, 2010 и 2011 года рождения,

– рассказали в ГСЧС.

Специалисты отметили, что дети исчезли еще 28 января – они ушли из дома и не вернулись.

Их искали 40 спасателей, из которых 8 водолазов, также к работам привлекли 10 единиц техники.

"Призываем всех родителей следить за досугом детей и неустанно обучать их правилам безопасного поведения зимой", – призвали в ГСЧС.

Детей искали трое суток

Начальник полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко рассказал, что к ним 29 января обратилась бабушка одного из погибших ребят. Она рассказала, что ее 14-летний внук приехал к ней в гости из Тернополя и сказал 28 января, что идет с друзьями гулять в центр села.

Подростки не вернулись домой ночевать и только на следующий день бабушка обратилась в полицию за помощью. Правоохранители и неравнодушные люди 29 – 30 января обыскивали все окрестные местности.

Две девочки отравились газом под Киевом

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семьям погибших детей.

В Бучанском районе Киевской области отравились двое детей. Родители поехали с ними на дачу в село Торфяное. Там было холодно поэтому мать и отец растопили печь. По словам правоохранителей, именно в результате этого произошло задымление.

Девочек 12 и 10 лет доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

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