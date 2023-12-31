В Тернополе 31 декабря вечером слышали звуки взрывов. В Украине продолжается воздушная тревога из-за третьего за день взлета носителя "Кинжалов" и угрозы БпЛА, передает 24 Канал.

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В Тернополе раздались взрывы

Местные СМИ Тернополя сообщают, что там были взрывы. Пока не известно никаких деталей и официальной информации.

В Тернопольской области могут работать силы ПВО.

Тревога все еще продолжается, поэтому призываем оставаться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Также можно воспользоваться правилом двух стен.

Взрывы в разных регионах