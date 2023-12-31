У Тернополі ввечері 31 грудня чули звуки вибухів. В Україні триває повітряна тривога через третій за день зліт носія "Кинджалів" та загрози БпЛА, передає 24 Канал.

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У Тернополі пролунали вибухи

Місцеві ЗМІ Тернополя повідомляють, що там були вибухи. Поки невідомо жодних деталей та офіційної інформації.

На Тернопільщині можуть працювати сили ППО.

Тривога все ще триває, тож закликаємо залишатись в укриттях. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя. Також можна скористатись правилом двох стін.

Писали також, що звуки вибухів чули у Вінницькій області.

Вибухи в різних регіонах