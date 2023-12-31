У Тернополі ввечері 31 грудня чули звуки вибухів. В Україні триває повітряна тривога через третій за день зліт носія "Кинджалів" та загрози БпЛА, передає 24 Канал.
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У Тернополі пролунали вибухи
Місцеві ЗМІ Тернополя повідомляють, що там були вибухи. Поки невідомо жодних деталей та офіційної інформації.
На Тернопільщині можуть працювати сили ППО.
Тривога все ще триває, тож закликаємо залишатись в укриттях. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя. Також можна скористатись правилом двох стін.
Писали також, що звуки вибухів чули у Вінницькій області.
Вибухи в різних регіонах
- Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович розповів про пошкодження внаслідок російського удару по Кропивницькому районі. Відомо про пошкодження ліній електропередач та зерносховища. У Кропивницькому районі місцеві жителі чули потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги вранці, 31 грудня. Наразі відомо про три удари.
- Російські загарбники 29 грудня масовано обстріляли Київ ракетами. Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки є постраждалі й загиблі. На жаль, кількість жертв у Києва 31 грудня знову зросла. З-під завалів дістали тіла 23 людей.
- 30 грудня увечері окупанти завдали ударів по Харкову. У місті пролунало щонайменше 6 вибухів. На кінець дня відомо про 26 постраждалих, даних про загиблих немає. Вибухи лунали у центральній частині міста.