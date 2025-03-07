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24 Канал Новости Украины В Тернопольской области зафиксировали землетрясение: насколько сильным оно было
7 марта, 08:24
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В Тернопольской области зафиксировали землетрясение: насколько сильным оно было

Ирина Марцияш

На Тернопольщине зафиксировали землетрясение. Указывается, что оно было магнитудой 2,6.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Землетрясение на Тернопольщине

По данным Главного центра специального контроля, 6 марта в 18:27 произошло землетрясение в Тернопольской области, магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера).

Так, землетрясение интенсивностью 2 балла зафиксировали между Тернополем Збаражем и Волочиском 6 марта.

"06.03.2025 года в 18:27:34 зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Координаты 49,56 с.ш. 25,92 в.д., Магнитуда – 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике – 2 балла", – указали там.

В центре специального контроля указали, что землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами. Они могут ощущаться отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажек.