Тело обнаружили румынские пограничники. Река Тиса течет на границе между Украиной и Румынией, а также Венгрией.

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Почему тела мужчин часто находят в Тисе

Наши пограничники сообщили, что тело было с признаками продолжительного пребывания под водой.

Именно Тису переправщики чаще всего используют для незаконного перемещения в Румынию мужчин призывного возраста. И конечно же не предупреждают об ожидающей их опасности,

– рассказали в Госпогранслужбе.

По их данным, с 24 февраля 2022 года это уже 11 случай обнаружения утопленника на украинско-румынской речной границе.

Пограничники снова призывали людей не рисковать жизнью и здоровьем. Ведь шансы человека на спасение очень малы, когда он погружается в холодную воду полноводных водоемов.

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Задержание уклонистов в Украине: основное

В августе Государственная пограничная служба в Одесской области обнаружила настоятеля храма, который незаконно переправлял мужчин через границу. Его приговорили к 5 годам заключения.

В сентябре наши пограничники задержали уклониста, который хотел попасть в Словакию. Мужчина планировал бежать по горам, однако заблудился. Поэтому сам позвонил по телефону правоохранителям, которые его и нашли.

В сентябре пограничники сообщили, что из Украины пытались уехать свыше 8 тысяч уклонистов. Более 5 тысяч из них – пытались попасть за границу незаконным способом за пределами пунктов пропуска.

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