Тіло знайшли румунські прикордонники. Річка Тиса тече на кордоні між Україною та Румунією, а також Угорщиною.

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Чому тіла чоловіків часто знаходять в Тисі

Наші прикордонники повідомили, що тіло було з ознаками тривалого перебування під водою.

Саме Тису, переправники найчастіше використовують для незаконного переміщення до Румунії чоловіків призовного віку. І авжеж не попереджають їх про небезпеку, яка на них чекає,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

За їхніми даними, з 24 лютого 2022 року це вже 11 випадок виявлення потопельника на українсько-румунському річковому кордоні.

Прикордонники знову закликали людей не ризикувати життя та здоров'ям. Адже шанси людини на порятунок дуже малі, коли вона занурюється у холодну воду повноводних водойм.

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Затримання ухилянтів в Україні: основне

У серпні Державна прикордонна служба на Одещині виявила настоятеля храму, який незаконно переправляв чоловіків через кордон. Його засудили до 5 років ув'язнення.

У вересні наші прикордонники затримали ухилянта, який хотів потрапити у Словаччину. Чоловік планував втекти горами до Словаччини, проте заблукав. Тому сам зателефонував правоохоронцям, які його і знайшли.

У вересні прикордонники повідомили, що з України намагались виїхати понад 8 тисяч ухилянтів. Понад 5 тисяч з них – намагалися потрапити за кордон незаконним способом поза межами пунктів пропуску.

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