Ухилянт через темряву втратив орієнтири

Про інцидент повідомили у Державній прикордонній службі. Повідомляється, що чоловік хотів пробратися горами до Словаччини.

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Протягом дня ухилянт шукав лінію кордону, однак в темряві втратив усі орієнтири. Це змусило юнака зателефонував по допомогу до правоохоронців.

До пошуків чоловіка залучили підрозділи ДСНС та Нацполіції, прикордонні наряди та розшукових собак.

Мандрівника-ухилянта знайшли за декілька кілометрів від кордону.

Зараз його життю нічого не загрожує, проте це не звільняє від відповідальності,

– повідомили у ДПСУ.

Де найбільше ухилянтів в Україні

За пів року повномасштабної війни та оголошення мобілізації в Україні ухвалили 66 вироків щодо тих, хто ухилявся від неї. Більшість з ухилянтів – на Закарпатті. Там ухвалили 31 вирок. Другою з кількості вироків стала Львівська область – 10 вироків.

Зі всіх вироків суд лише один раз призначив покарання за статтею 336 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. З 66 вироків майже чверть (24%) стосувалася внутрішньо переміщених осіб.

Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію. Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком 18 – 60 років не мають право покидати Україну.

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