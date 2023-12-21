В Токмаке раздавались мощные взрывы: эпические кадры с последствиями прилетов по оккупантам
В четверг, 21 декабря, во временно оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы. Их слышали из разных уголков города.
Мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что жители Токмака сообщают о мощных взрывах. Мониторинговые каналы заявили, что были 3 "мощных прилета" по оккупантам.
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В Токмаке "прилетело" по оккупантам
Канал "мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни" заявил, что в Токмаке трижды прилетело по российским оккупантам.
Между тем глава Мелитополя Иван Федоров намекнул, что вражеские силы понесли потери.
Слышит весь город. Молчат только оккупанты,
– иронично написал он.
Известно, что прилеты произошли незадолго после того, как взрывы прогремели в Крыму.
Прилетело в мэрию
Впоследствии российские захватчики сами показали последствия прилетов. Прилетело в мэрию – теперь, к сожалению, это главное логово оккупантов и коллаборантов.
Последствия прилетов в Токмаке: смотрите видео
Теперь россияне цинично жалуются, что прилетело в "гражданскую инфраструктуру".
Сезон хлопка на ВОТ продолжается, так что оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть – в администрации поближе к прилетам, или подальше – в тюрьме,
– написал Иван Федоров.
Последствия прилета в Токмаке / фото из канала Федорова
Последствия прилета в Токмаке / фото из канала Федорова
"Взрывной день": в Крыму работает ПВО
21 декабря взрывы раздаются не только в Токмаке, но и во временно оккупированном Крыму. Россияне заявили об атаке БПЛА.
Известно, что российские захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост. Более того, местные телеграм-каналы заявили, что неподалеку от этого моста работает ПВО.
Следует отметить, что в Запорожской области очень мощное партизанское движение. С начала полномасштабной войны россияне так и не смогли его подавить, как бы ни пытались. Среди последних операций украинского сопротивления:
- Взрыв возле одной из местных школ, где враг обустроил штаб.
- Взрыв на одной из железнодорожных веток, что существенно повлияло на логистику оккупантов. Попутно партизанам удалось поразить тепловоз и несколько вагонов.