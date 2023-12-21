В Токмаке раздавались мощные взрывы: эпические кадры с последствиями прилетов по оккупантам

В четверг, 21 декабря, во временно оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы. Их слышали из разных уголков города.

Мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что жители Токмака сообщают о мощных взрывах. Мониторинговые каналы заявили, что были 3 "мощных прилета" по оккупантам.

Смотрите также Оккупанты перекрыли Керченский мост: в Крыму раздаются мощные взрывы

В Токмаке "прилетело" по оккупантам

Канал "мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни" заявил, что в Токмаке трижды прилетело по российским оккупантам.

Между тем глава Мелитополя Иван Федоров намекнул, что вражеские силы понесли потери.

Слышит весь город. Молчат только оккупанты,

– иронично написал он.

Известно, что прилеты произошли незадолго после того, как взрывы прогремели в Крыму.

Прилетело в мэрию

Впоследствии российские захватчики сами показали последствия прилетов. Прилетело в мэрию – теперь, к сожалению, это главное логово оккупантов и коллаборантов.

Последствия прилетов в Токмаке: смотрите видео

Теперь россияне цинично жалуются, что прилетело в "гражданскую инфраструктуру".

Сезон хлопка на ВОТ продолжается, так что оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть – в администрации поближе к прилетам, или подальше – в тюрьме,

– написал Иван Федоров.



Последствия прилета в Токмаке / фото из канала Федорова



Последствия прилета в Токмаке / фото из канала Федорова

"Взрывной день": в Крыму работает ПВО

21 декабря взрывы раздаются не только в Токмаке, но и во временно оккупированном Крыму. Россияне заявили об атаке БПЛА.

Известно, что российские захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост. Более того, местные телеграм-каналы заявили, что неподалеку от этого моста работает ПВО.

Следует отметить, что в Запорожской области очень мощное партизанское движение. С начала полномасштабной войны россияне так и не смогли его подавить, как бы ни пытались. Среди последних операций украинского сопротивления: