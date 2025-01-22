Россияне не заметили "подставы": воины Третьей штурмовой обманули и взяли врагов в плен

Украинские военные прибегают к изобретательности на поле боя. В частности, благодаря этому воины Третьей штурмовой пополнили обменный фонд.

Воины 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады заставили россиян думать, что их штурмуют свою и взяли в плен 6 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу бригады.

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Штурмовики подошли со "слепой" стороны

Штурмовую группу возглавил командир роты "Дацик". Именно он принял решение пойти в тыл противника и обезвредить наблюдательный пункт, который находился в 200 метрах от переднего края.

"Дацик" объяснил, что вражеский наблюдательный пункт должен был отслеживать перемещение техники и личного состава украинских войск.

Группа должна была сохранять осторожность, ведь нужно было отказаться от прикрытия собственных дронов и не попадать в объективы вражеских. Штурмовики подошли к вражескому СП с "слепой" стороны.

Хорошо замаскированную позицию обнаружили благодаря голосам, которые поступали из одного из блиндажей. После обнаружения позицию начали забрасывать ее ручными гранатами.

Начали кричать на русском

Во время штурма у бойцов возникла идея разыграть перед врагами сцену якобы это их ошибочно начали штурмовать свои.

Украинская штурмовая группа начала кричать на русском языке требования сдаться. Из блиндажа начали отвечать, что на позиции находятся россияне.

После того, как они поверили, что штурм ошибочно начали свои же, то вышли с позиции и фактически сдались в плен.

Пленных повели на украинские позиции, однако они были уверены, что идут на позицию "смежников" для проверки. Россияне сдали украинским войскам свои огневые позиции, КСП роты и карту.

Во время операции также были ликвидированы 4-х и ранены 2-х оккупантов.