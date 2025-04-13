Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованный приговор суда.

К теме В Трускавце подростки избили парня с инвалидностью и выложили видео в сеть

Осудили организатора избиения парня в Трускавце

В марте трое несовершеннолетних в Трускавце избили 18-летнего парня с инвалидностью. Полиция увидела соответствующее видео в сети и установили всех участников инцидента.

Правоохранители установили, что подростки умышленно избили парня, чтобы только поиздеваться над более слабым человеком, который находился в беспомощном состоянии. Таким образом молодежь, вероятно, хотела самоутвердиться путем публичного унижения человека с инвалидностью.

В материалах дела указано, что организатор избиения парня учится в восьмом классе средней общеобразовательной школы №1 в Трускавце. Она вместе с другими детьми в возрасте от 11 до 14 лет напали на парня на улице Мазепы, 42/1. Пострадавший с детства имеет инвалидность, он пытался убежать от нападавших, но они держали его за одежду. Дети били парня, смеялись над ним и пытались раздеть.

Уголовную ответственность назначить девочке не смогли, ведь она не достигла возраста, с которого наступает ответственность. Но по решению суда ей объявили приговор в виде года пробационного надзора. Девушка в суде полностью признала свою вину. Теперь она должна периодически появляться в органы пробации, сообщать об изменении места жительства и учебы, а также не имеет права выезжать за границу без согласования с органами пробации.

У 14-летней девушки также конфисковали телефон, на который снимали издевательства. Приговор суда школьница может обжаловать в апелляции. Материалы досудебного расследования в отношении остальных обидчиков правоохранители выделили в отдельное производство.