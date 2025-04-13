Про це пише 24 Канал з посиланням на опублікований вирок суду.

До теми У Трускавці підлітки побили хлопця з інвалідністю та виклали відео у мережу

Засудили організаторку побиття хлопця в Трускавці

У березні троє неповнолітніх у Трускавці побили 18-річного хлопця з інвалідністю. Поліція побачила відповідне відео в мережі та встановили всіх учасників інциденту.

Правоохоронці встановили, що підлітки умисно побили хлопця, аби лише познущатися зі слабшої людини, яка перебувала в безпорадному стані. Таким чином молодь, імовірно, хотіла самоствердитися шляхом публічного приниження людини з інвалідністю.

У матеріалах справи вказано, що організаторка побиття хлопця навчається у восьмому класі середньої загальноосвітньої школи №1 у Трускавці. Вона разом з іншими дітьми віком від 11 до 14 років напали на хлопця на вулиці Мазепи, 42/1. Потерпілий з дитинства має інвалідність, він намагався втекти від нападників, але вони тримали його за одяг. Діти били хлопця, сміялися з нього та намагалися роздягнути.

Кримінальну відповідальність призначити дівчинці не змогли, адже вона не досягла віку, з якого настає відповідальність. Але за рішенням суду їй оголосили вирок у вигляді року пробаційного нагляду. Дівчина у суді повністю визнала свою провину. Тепер вона має періодично з'являтися в органи пробації, повідомляти про зміну місця проживання та навчання, а також не має права виїжджати за кордон без погодження з органами пробації.

У 14-річної дівчини також конфіскували телефон, на який знімали знущання. Вирок суду школярка може оскаржити в апеляції. Матеріали досудового розслідування щодо решти кривдників правоохоронці виділили в окреме провадження.