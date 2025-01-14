В Тульской области прогремели взрывы: россияне жалуются на дроны

В ночь на 14 января в Тульской области прогремела серия мощных взрывов. В частности, шумно в городе Алексин. Оккупанты жалуются на атаку дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрывы в Тульской области 14 января

Оккупанты жалуются на массированную атаку дронов. Российские пропагандисты сообщали, что взрывы в Алексине начались с 23:45. Интересно, что разные источники писали об от 8 до 15 мощных "хлопков". В сети уже распространили соответствующие кадры.

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Губернатор Тульской области заявил, что якобы работает "Пе-Ве-О". Традиционно оккупанты уверяют, что пострадавших якобы "нет". Информация о разрушениях уточняется.

Кстати, вечером 13 января "хлопок" также наведался в российский Брянск. Прогремела серия мощных взрывов. В сети писали, что в городе были слышны сирены, также по телевидению предупреждали о якобы "ракетной опасности".