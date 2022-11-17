В Стамбуле продлили термин "зернового соглашения"

В Турции приняли решение снова продлить "зерновое соглашение" по экспорту украинского зерна. Оно будет действовать еще более 100 дней.

Соответствующую информацию сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Решение было принято 17 ноября.

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"Зерновое соглашение" продлили

Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней,

– заявил Кубраков.

По данным министра инфраструктуры Украины, гарантами выполнения Инициативы снова остались:

Организация Объединенных Наций;

а также Турция.

Сколько зерна уже экспортировала Украина

Александр Кубраков рассказал, что с 1 августа, то есть с начала работы "зернового соглашения", и до 17 ноября Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

Министр инфраструктуры Украины пояснил, что это значительный объем экспорта, однако недостаточный. По данным Кубракова:

мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе;

однако, возможно увеличить объемы нашей продовольствия для мира.

Украина просит открыть порт в Николаеве

Мы официально обратились к партнерам по Инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и включить в нее порт Николаев. Ожидаем их ответ,

– объяснил министр.

По данным Александра Кубракова, важно обеспечить эффективную работу Совместного Координационного Центра. Поэтому Украина внесла свои предложения по решению проблем.

Кратко о работе "зернового соглашения"

22 июля Украина подписала Стамбульское зерновое соглашение с Турцией и ООН. Зеркальный документ ООН и Стамбул подписала Россия. Соглашение предусматривало разблокировку черноморских портов и экспорт зерновой продукции мира.

Хотя Россия неоднократно пыталась препятствовать экспорту зерна, ей это не очень удавалось. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс заявил, что последняя тема для шантажа, которую может использовать Россия, это потребность многих стран мира в продовольствии.

Турция предлагает продлить действие зерновой сделки еще на год. Министр обороны страны Хулуси Акар заявил, что конфликт в отдельности, гуманитарные условия в отдельности.

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