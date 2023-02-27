В Турции из-за землетрясения огромный кусок скалы врезался в дом и раскололся
Источник:TRT Haber
Кусок со скалы упал на дом в одном из сел, близ Адиямани. Опасность угрожает и другим турецким помещениям.
Населённый пункт пострадал от землетрясения в начале февраля. Недавно камень с горы упал на дом. Жители села просят государство о помощи, потому что падение камней грозит им.
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Детали инцидента
Одноэтажное здание, в которое попал несколькотонный камень, принадлежит Хаджи Булгуру. Дорога в дом заблокирована камнями. Владелец дома рассказал, что камень упал из-за землетрясения. Однако он раскололся не сразу.
Камень после землетрясения раскололся на многие части, но ночью после первого толчка большой кусок упал на крышу моего дома, поэтому мы с матерью убегали. Через 8 дней после землетрясения камень рассекся на 2 части. В то время мы были у моего брата. Вернувшись, я увидел, что произошло что-то страшное. Если бы камень покатился вниз, то многие дома были бы разрушены, – рассказал Хаджи.
Еще одно землетрясение
В понедельник, 27 февраля, в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а 69 получили ранения. Об этом рассказали в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.
В результате землетрясения есть разрушенные дома. В настоящее время спасатели начали разбирать завалы.
Землетрясение произошло в 12:04 по местному времени. Толчки ощутили также в соседних провинциях Кахраманмарас, Газиантеп, Адияман и Санлиурфа.
Спасатели просят людей не приближаться к поврежденным зданиям. Кроме этого, стоит держаться подальше от ненадежных сооружений в регионе.
В Турции не прекращаются землетрясения: последние новости
- В провинции Коньи 24 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
- Хатай является регионом, значительно пострадавшим от землетрясений еще в начале февраля. Новые подземные толчки прошли 23 февраля.
- Доктор геологических наук Начи Герюр считает, что в Турции до сих пор есть опасность землетрясений.