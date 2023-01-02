В Турции мужчина во время ремонта нашел подземный город: удивительные фото

В турецкой провинции Невшехир мужчине удалось обнаружить подземный город во время ремонта. Это произошло после того, как он ударил по стене своего подвала молотком и обнаружил что-то невероятное за ней.

Мужчина пожелал остаться анонимным в сообщениях. Он рассказал журналистам, что нашел скрывавшийся за стеной туннель во время небольшого ремонта в собственном доме. Тоннель вел в другой, а за ним еще один.

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Случайная находка

Затем ему удалось случайно найти вход в огромный подземный город под названием Деринкую.

Оказалось, что подземная крепость на протяжении многих веков оставалась заброшенной, однако впоследствии оказалось, что она имеет глубину 18 этажей и способна вместить до 20 тысяч жителей. Там были храмы, школы и даже стойла.

Археолог Департамента культуры Турции рассказал, что Деринкую высекли в вулканической породе. Город стал своеобразным рукотворным муравейником. Специалисты предполагают, что его создали фригийцы между 7 и 8 веком до н.э. Это древняя индоевропейская культура.

Как выглядит заброшенный город: смотрите фото

В Турции при раскопках нашли каменные головы античных богов

Недавно археологи провели раскопки в древнем городе Айзаной, остатки которого расположены в Турции. Они обнаружили почти целую статую мужчины и каменные головы Эроса, Диониса, Геракла и некоторых других персонажей античной мифологии.

Археологи отметили, что два года назад здесь уже находили безголовую статую Геракла. Поэтому они предположили, что это фрагменты одной и той же статуи, однако находки друг к другу не подошли. По данным исследователей, возраст раскопанных артефактов около 1800 – 2000 годов.