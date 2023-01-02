Чоловік забажав лишитися анонімним у повідомленнях. Він розповів журналістам, що знайшов тунель, що ховався за стіною, під час невеликого ремонту у власному домі. Тунель вів до іншого, а за ним ще один.

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Випадкова знахідка

Потім йому вдалося випадково знайти вхід до величезного підземного міста під назвою Дерінкую.

Виявилося, що підземна фортеця впродовж багатьох століть залишалася покинутою та занедбаною, однак згодом виявилося, що вона має глибину 18 поверхів і здатна вмістити до 20 тисяч жителів. Там були храми, школи і навіть стійла.

Археолог Департаменту культури Туреччини розповів, що Дерінкую висікли у вулканічній породі. Місто стало своєрідним рукотворним мурашником. Фахівці припускають, що його створили фрігійці між 7 і 8 століттям до нашої ери. Це давня індоєвропейська культура.

Як виглядає покинуте місто: дивіться фото

У Туреччині під час розкопок знайшли кам'яні голови античних богів

Нещодавно археологи провели розкопки в стародавньому місті Айзаной, залишки якого розташовані в Туреччині. Вони виявили майже цілу статую чоловіка і кам'яні голови Ероса, Діоніса, Геракла та деяких інших персонажів античної міфології.

Археологи зазначили, що два роки тому тут уже знаходили безголову статую Геракла. Тому вони припустили, що це фрагменти однієї й тієї самої статуї, проте знахідки одна до одної не підійшли. За даними дослідників, вік розкопаних артефактів близько 1800 – 2000 років.