В Турции – новое мощное землетрясение: толчки испытала Анкара

Турцию всколыхнула серия новых мощных землетрясений. По предварительным данным, толчки слышали даже в Анкаре.

Перед этим в стране в ночь на 6 февраля уже прозвучали мощные землетрясения, унесшие жизни сотен людей.

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Что известно о новом землетрясении в Турции

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в Турции зафиксировали еще два мощных землетрясения – магнитудой 7,7 и 6,0. Предварительно известно, что в этот раз толчки слышали в центральной части страны. Кроме того, были землетрясения с магнитудой 4,2, 3,7.

По данным EMSC, еще землетрясение с магнитудой 5,9 произошло в 77 километрах от города Кахраманмараш, где уже звучали толчки в ночь на 6 февраля.



Землетрясения в Турции / Скриншот с сайта EMSC



Землетрясения в Турции 6 февраля / Скриншот с сайта EMSC

Кроме Турции в разной степени толчки испытывали соседние страны: Иран, Ирак, Армения, Греция, Грузия и Ливан.