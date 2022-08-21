В Турции одна за другой произошли две жуткие масштабные ДТП: в общей сложности более 35 погибших

У турецкого города Газиантеп произошло две аварии. Автомобили скорой, журналистов и спасателей приехали на место предыдущей, и после этого там произошло новое ДТП.

Еще одна авария с погибшими того же 20 августа произошла возле турецкого города Мардин. Там также более 10 человек погибли.

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В Турции произошло две смертельные аварии

Утром 20 августа в городе Газиантеп на юге Турции произошла авария. На ее место выехали спасатели, скорая помощь и журналисты.

Пока пожарная команда, медицинские бригады и другие коллеги реагировали на аварию, другой автобус врезался в 200 метрах позади. Второй автобус проскользнул к этому месту и ударил по спасателям и раненым на земле,

– сообщило издание Al Jazeera.

По словам губернатора Газиантепа Давута Гюля, в результате этой трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 21 человек – ранен. Известно, что среди погибших:

два журналиста агентства Ilhas;

три спасателя;

три медика;

еще 8 – пассажиры автобуса.

Вторая авария случилась более чем за 200 километров

Ориентировочно 250 километров к востоку в районе Дерик в городе Мардини произошла еще одна трагическая авария со многими погибшими и ранеными.

Вторая крупная авария за сутки (говорится о 20 августа – 24 канал) в Турции: грузовик, у которого отказали тормоза, перевернулся после столкновения с двумя автомобилями впереди и задавил группу пешеходов,

– говорится в сообщении Latestly.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджап сообщил, что в результате трагедии 16 человек погибли и 29 получили ранения. Предварительно известно, что у 8 раненых – критическое состояние.

Смертельная авария в Мардине: смотрите видео

(Важно! Не советуем просматривать уязвимым людям!)



Стоит вспомнить, что, по последним сообщениям СМИ, количество жертв в авариях уже возросло.​

По меньшей мере 35 человек погибли и десятки получили ранения в результате двух крупных дорожно-транспортных происшествий на юге Турции,

– сообщили в dpa.

Очевидно, правоохранители будут расследовать аварии, унесшие жизни более трех десятков человек.

Последние аварии в Украине и мире

13 августа в центре австрийской Вены произошло ДТП с участием украинских дипломатов. Одним из ее участников был украинский военный атташе. СМИ предполагают, что водитель был выпивший.

7 августа украинская певица MamaRika попала в ДТП с маленьким сыном и мужчиной. Звезда возмущена ситуацией, ведь по ее словам, авто впереди них резко затормозило, и ее машина в него врезалась. От нехороших последствий их выручила маленькая скорость. К счастью, никто не пострадал.

6 августа автобус из Польши попал в ужасное ДТП в Хорватии. Там 12 погибших и много раненых.

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