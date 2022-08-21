Ще одна аварія з загиблими того ж таки 20 серпня трапилась біля турецького міста Мардін. Там також понад 10 людей загинули.

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У Туреччині трапилось дві смертельні аварії

Вранці 20 серпня у місті Ґазіантеп, що на півдні Туреччини, трапилась аварія. На її місце виїхали рятувальники, швидка допомога та журналісти.

Поки пожежна команда, медичні бригади та інші колеги реагували на аварію, інший автобус урізався за 200 метрів позаду. Другий автобус прослизнув до цього місця і вдарив по рятувальниках та поранених на землі,

– повідомило видання Al Jazeera.

За словами губернатора Ґазіантепа Давута Гюля, внаслідок цієї трагедії загинуло щонайменше 16 людей, ще 21 особа – поранена. Відомо, що серед загиблих:

два журналісти агенції Ilhas;

три рятувальники;

три медики;

ще 8 – пасажири автобуса.

Друга аварія трапилась за понад 200 кілометрів

Орієнтовно 250 кілометрів на схід у районі Дерік у місті Мардіні трапилась ще одна трагічна аварія з багатьма загиблими та пораненими.

Друга велика аварія за добу (мовиться про 20 серпня – 24 канал) в Туреччині: вантажівка, у якої відмовили гальма, перекинулася після зіткнення з двома автомобілями попереду і задавила групу пішоходів,

– мовиться в повідомленні Latestly.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджап повідомив, що внаслідок трагедії 16 людей загинули і 29 отримали поранення. Попередньо відомо, що у 8 поранених – критичний стан.

Смертельна аварія у Мардіні: дивіться відео

(Важливо! Не радимо переглядати вразливим людям!)



Варто пригадати, що за останніми повідомленнями ЗМІ, кількість жертв у аваріях вже зросла. ​

Щонайменше 35 людей загинули і десятки зазнали поранень внаслідок двох великих дорожньо-транспортних пригод на півдні Туреччини,

– повідомили в dpa.

Очевидно, правоохоронці будуть розслідувати аварії, які забрали життя понад трьох десятків людей.

Останні аварії в Україні та світі

13 серпня у центрі австрійського Відня сталася ДТП за участю українських дипломатів. Одним з її учасників був український військовий аташе. ЗМІ припускають, що водій був напідпитку.

7 серпня українська співачка MamaRika потрапила в ДТП з маленьким сином і чоловіком. Зірка обурена ситуацією, адже за її словами, авто попереду них різко загальмувало, тож її машина в нього врізалась. Від поганих наслідків їх врятувала невелика швидкість. На щастя, ніхто не постраждав.

6 серпня автобус з Польщі потрапив у жахливу ДТП в Хорватії. Там 12 загиблих і багато поранених.

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