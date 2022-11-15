В Турции проходят переговоры между США и Россией: Арестович объяснил, стоит ли волноваться
Что изменит окончание войны для Европы и США – очевидно, не многое. Когда люди говорят, что они хотят прекращения войны, они говорят с позиции простых людей, которые от этой войны устали.
Об этом на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что такие люди зря полагают, что политики и чиновники думают так же. Это не так, потому что некоторые чиновники даже занимаются стратегическим планированием.
Читайте также "Зеленский радуется, а у нас что": россиян "порвало" после речи президента Украины на G20
По словам Алексея Арестовича, скорое окончание войны, для России означает "выжить". Что они будут делать через полгода, когда наберутся сил – повторно нападут.
Если россияне думают, что этого никто не понимает – очень зря. Их нужно добивать, какие еще переговоры,
– убежден Арестович.
"Почему я так спокоен – потому что я был в этих переговорах полтора года и вот уже 9 месяц я снова о них слышу, а вместо этого – российская армия отступает в пятый раз", – резюмирует советник Ермака.
Подробнее о потенциальных переговорах Украины и России: смотрите видео
На саммите G20 также прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина
- В преддверии саммита Джо Байден встретился с Си Цзиньпином. В частности, лидеры этих государств неоднократно упоминали о вопросах войны в Украине.
- По словам Си Цзиньпина, Китай "все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры". В то же время в Китае надеются, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с государством-агрессором.
- Интересно, что в опубликованном Белым домом документе разговоров Байдена и Си Цзиньпина отмечено, что государства подчеркнули свой протест по поводу применения или угроз России применить ядерное оружие. Однако в китайском документе этот пункт почему-то отсутствует.