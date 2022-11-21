Сирийские террористы выпустили 5 ракет по Турции: прилетело в школу, есть жертвы

Появилась информация, что сирийские террористы выпустили по турецкому городу Газиантеп 5 ракет. Вероятно, в результате погибли три человека.

Отношения между Турцией и Сирией становятся все более напряженными. Недавно Анкара объявила о начале военной операции и атаковала ряд военных баз курдов. Сирийские террористы с ответом не заставили себя ждать – 21 ноября они атаковали город Газиантеп вблизи границы.

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В результате атаки есть жертвы и пострадавшие

Средства массовой информации отмечают, что теракт совершили члены организации YPG/PKK. Они выпустили 5 ракет с севера Сирии по району Каркамиш, что приграничном районе города Газиантеп. Министр внутренних дел Турции прокомментировал ситуацию.

Три человека, в том числе ребенок, учитель и гражданин, погибли во время атаки,

– сказал Сулейман Сойлу.

Кроме того, известно, что 10 человек получили ранения в результате теракта. Сирийские ракеты попали в среднюю школу и два дома в районном центре. Также прилет произошел в грузовик у пограничного пропуска.

Что такое YPG/PKK Это отряды народной самообороны, которые сформировал Высший совет курдов. На территории Турции организация считается террористической, поскольку не позволяет спокойно жить местным. Сами курды – это фактически нация без государства. Они заявляют, что борются за свои права.

Источник: Википедия

Что этому предшествовало

По словам Сойла, на место происшествия выехало большое количество бригад спасателей. Грузовик, загоревшийся в результате атаки, уже потушили местные пожарные.

В Минобороны Турции в воскресенье, 20 ноября, констатировали, что ударили по базам курдов в Сирии и в Ираке. Анкара заявляет, что это ответ на теракты, произошедшие на территории государства на прошлой неделе.

Напомним, 16 ноября в Стамбуле произошел мощный взрыв, в результате чего десятки человек пострадали. На место происшествия прибыло немало спасателей, полицейских и медиков. Официальные власти долгое время не комментировали инцидент.

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