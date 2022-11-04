Землетрясение на западе Турции повалило минарет мечети, также есть пострадавшие

В ночь на 4 ноября в западной турецкой провинции Измир произошло умеренно сильное землетрясение. Сообщается, что по шкале его магнитуда составляла 4,9 из 9,5 максимальных.

Как сообщили в Президиуме управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), за землетрясением последовало несколько подземных толчков. Их ощущали и в прилегающих к Измиру районах.

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Последствия землетрясения

Это землетрясение свалило минарет мечети, а также вызвало панику среди местных жителей. Известно, что по меньшей мере три человека получили ранения, когда пытались в панике покинуть свои дома, прыгнув с высоты. Один из них сейчас – в критическом состоянии.

Заметим, что землетрясение не нанесло большого ущерба инфраструктуре города. Так, мэр Измира Тунч Сойер заявил, что, кроме поваленного минарета, не поступало сообщений о серьезных разрушениях.

Кроме паники, страха, тревоги, вызванных у наших жителей, мы не получили никаких негативных сообщений,

– заявил мэр.

Землетрясение в Румынии накануне

Землетрясение произошло через несколько дней после того, как Измир почтил память жертв другого землетрясения магнитудой 6,6 2020 года. Тогда 30 октября оно унесло жизни 117 человек.

Отметим, что 3 ноября землетрясение произошло и в Румынии. Его магнитуда была несколько больше и составляла 5,4, а толчки почувствовали и в нескольких областях Украины и Молдовы.

Сообщается, что источник землетрясения находился в 125 километрах от границы с Украиной, а толчки произошли на глубине 146 километров.

По классификации землетрясение относится к ощутимым, но не несет угрозы для населения,

– сообщили в главном центре специального контроля.

Последние землетрясения в мире

Отметим, что только за сентябрь в мире произошло 2 землетрясения. Так, мощные толчки магнитудой 7,6 балла пережили в Мексике. В результате была повреждена инфраструктура в западном штате Мичоакан, а также погибли по меньшей мере два человека.

Ужасное землетрясение магнитудой произошло и на Тайване. Там стихия повредила вагоны и обрушила здания. Также из-за него обрушился потолок школьного спортзала, где в то время находились дети.

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