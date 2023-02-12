5 дней под завалами на руках у мамы: в Турции спасли 9-летнего мальчика

В Турции по состоянию на 12 февраля продолжают ликвидировать последствия жутких землетрясений, всколыхнувших страну. К счастью, под завалами все еще находят живых.

В частности, удалось спасти 9-летнего мальчика. Он находился под завалами 5 дней. Все это время ребенок ожидал спасения на руках у матери.

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В момент землетрясения женщина и сын находились в детской комнате. Когда спасатели разбирали завалы, они услышали голос ребенка. Спасательная операция была очень опасна. Процесс существенно усложняла стиральная машина, стоявшая у стены.

В то же время спасателям удалось добраться до мальчика. Сначала медики пытались стабилизировать его состояние, не транспортируя ребенка. Однако впоследствии было принято решение таки поднять ребенка наверх.

Мальчик получил переохлаждение и обезвоживание. Кроме того, у него зафиксированы травмы. В настоящее время ребенок находится в больнице.

К сожалению, мама мальчика не выжила.

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