После землетрясения в турецком Искендеруне поднялся уровень моря: людей эвакуируют

После разрушительных землетрясений в Турции произошла новая беда. В Искендеруне поднялся уровень моря. Затапливает дороги и строения.

Да, в Искендерунском районе поднялся уровень моря, а дороги, площади и рабочие места на прибрежной дороге были затоплены.

Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 9 600 человек

Людей эвакуировали

Здания и предприятия на бульваре эвакуировали из-за подъема морской воды. Очевидцы отмечают, что с одной стороны – разгорающийся в порту пожар и завалы в результате землетрясения, с другой – подъем уровня моря. Отмечают, что картина – ужасная.

Землетрясения в Турции: что известно