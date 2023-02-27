9 дней под завалами: украинские спасатели рассказали историю спасения женщины в Турции

После разрушительного землетрясения в Турции женщина провела под завалами 9 дней. Она сумела выжить, и ее вовремя заметили украинские спасатели.

30-летняя женщина провела под завалами 9 дней, когда температура колебалась от -2 до +15 градусов. И смогла выжить.

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Это было чудо: что известно о выжившей женщине

Пресофицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий рассказал, что на 9 день поисково-спасательных работ в Турции украинский сводный отряд ГСЧС нашел и спас женщину в возрасте примерно 30 лет. Она провела под завалами 205 часов при температуре от -2 до +15 градусов.

Когда двое украинских спасателей поднялись на завал, они услышали звук, похожий на стон. Спасатели сразу объявили минуту тишины и запустили кинолога с собакой. Пес четко указал, где мог находиться человек.

Спасатели начали работать именно там. С помощью специальных инструментов они добрались до женщины, вытащили ее на поверхность. Это был восторг, потому что наши отработали очень грамотно, очень четко. Турция была шокирована, поэтому это двести пятый час, они по часам считали ликвидацию последствий землетрясения. Для нас это было тоже чудо,

– рассказал Хорунжий.

На фото можно увидеть, как женщину несут на носилках для оказания медицинской помощи. Ошарашенные спасатели снимают этот момент, поскольку пострадала, очевидно, "родилась в рубашке". Выжить под завалами 9 суток – почти невозможно.

Как работают украинские спасатели в Турции: Media Center Ukraine

Что предшествовало

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Под завалами нашли более 50 тысяч погибших и их количество еще может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Подземные толчки в Турции продолжаются чуть ли не каждый день. В частности 20 февраля в турецкой провинции Хатай снова произошли сразу два землетрясения, повредивших дома. Погибли, по меньшей мере, 6 человек, еще почти 300 пострадали.

27 февраля в стране снова произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Снова есть разрушение и новые жертвы и раненые.

Украинский отряд спасателей во время своей миссии в Турции спас одного человека и деблокировал тела 58 погибших. Наши подразделения обследовали 454 здания и разобрали завалы 136 домов.