30-річна жінка провела під завалами 9 днів, коли температура коливалася від -2 до +15 градусів. І зуміла вижити.

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Це було диво: що відомо про жінку, яка вижила

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий розповів, що на 9 день пошуково-рятувальних робіт у Туреччині український зведений загін ДСНС знайшов та врятував жінку віком приблизно 30 років. Вона провела під завалами 205 годин за температури від -2 до +15 градусів.

Коли двоє українських рятувальників піднялися на завал, вони почули звук, схожий на стогін. Рятувальники одразу оголосили хвилину тиші й запустили кінолога з собакою. Пес чітко вказав, де могла перебувати людина.

Рятувальники почали працювати саме там. За допомогою спеціальних інструментів вони дісталися до жінки, витягнули її на поверхню. Це був захват, тому що наші відпрацювали дуже грамотно, дуже чітко. Туреччина була шокована, тому це двісті п'ята година, вони по годинах рахували ліквідацію наслідків землетрусу. Для нас це було теж диво,

– розповів Хорунжий.

На фото можна побачити, як жінку несуть на ношах для надання медичної допомоги. Ошелешені рятувальники фільмують цей момент, оскільки постраждала, вочевидь, "народилася в сорочці". Вижити під завалами 9 діб – майже нереально.

Довідка. Український загін рятувальників під час своєї місії в Туреччині врятував 1 людину та деблокував тіла 58 загиблих. Наші підрозділи обстежили 454 будівлі та розібрали завали 136 будинків.

Як працюють українські рятувальники у Туреччині: Media Center Ukraine

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