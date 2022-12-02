В турецком порту Самсун прогремел взрыв и вспыхнул пожар

В Турции 2 декабря произошел взрыв нефтяного танкера в порту Самсун. Затем вспыхнул масштабный пожар.

Причина взрыва пока неизвестна. Обнародовали кадры, как в небо поднялся чёрный дым.

Кстати В Турции вспыхнул мощный пожар на химическом заводе: жуткие фото и видео

Обошлось без жертв

На место происшествия прибыло много пожарных. Поэтому возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

В офисе губернатора Самсуна сообщили, что взрыв произошел около 11:15. Был нагрев в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла. Пострадавших и жертв нет.

Чтобы установить обстоятельства инцидента, начали расследование.



Пожарные на месте взрыва / Фото СNN

Взрыв был в порту города Самсун: карта

Землетрясение возле Турции

У берегов Турции 23 ноября произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 6 по шкале Рихтера. Эпицентр находился на юго-востоке города Дюздже.

Сначала сообщили о 35 раненых, но затем их количество возросло. В итоге сообщили о 50 пострадавших. Более того, министр внутренних дел рассказал, что один человек получил серьезные травы, прыгнув с балкона из-за паники.

Кстати, 28 ноября в Турции произошел пожар на химическом заводе, расположенном в Памуккале в провинции Денизли. Работников успели эвакуировать, потому пострадавших не было.

Может заинтересовать – Турция ударила по Сирии и Ираку: видео