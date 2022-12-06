Россияне снова обстреляли Запорожье ночью: хронология 286 дня войны

По состоянию на 6 декабря в Украине длится 286-й день жестокой войны, которую развязала Россия. Наши защитники и защитницы мужественно дают отпор оккупантам.

24 канал собрал всю актуальную информацию за этот день. Об основных событиях на фронте и международной арене читайте в материале.

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02:58 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала на территории Степнянской территориальной общине. Есть повреждения критической инфраструктуры и жилых домов.

02:28 В "Укрэнерго" заявили, что российских военных консультировали энергетики. Враг специально выбрал для массированных ракетных атак период похолоданий и первых морозов.

01:16 В Молдове осмотрели ракету, которая упала во время массированной атаки Украины. Специалисты установили, что риска взрыва нет.

00:34 В сети обнародовали спутниковые фото с последствиями взрывов на российском аэродроме "Энгельс". На аэродроме, откуда взлетает российская авиация для атак Украины, видны следы от взрывов.



Последствия "хлопка" на аэропорту "Энгельс"