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02:58 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет влучила на території Степнянської територіальної громади. Є пошкодження критичної інфраструктури та житлових будинків.

02:28 В "Укренерго" заявили, що російських військових консультували енергетики. Ворог спеціально обрав для масованих ракетних атак період похолодань та перших морозів.

01:16 У Молдові оглянули ракету, яка впала під час масованої атаки України. Фахівці з'ясували, що ризику вибуху немає.

00:34 У мережі оприлюднили супутникові фото з наслідками вибухів на російському аеродромі "Енгельс". На аеродромі, звідки злітає російська авіація для атак України, помітні сліди від вибухів.



Наслідки "бавовни" на аеропорту "Енгельс"