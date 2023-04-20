Новинский хотел скрыть активы более чем на 144 миллиона гривен: СБУ нашла и арестовала их

В Украине арестовали активы пророссийского олигарха Вадима Новинского. Бывший нардеп пытался скрыть свои активы.

СБУ наложила арест на 18 миллионов кубометров газа, который компании Новинского содержали в хранилищах АО "Укртрансгаз". Сообщается, что компания пыталась отчуждать газ в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО.

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Новинский пытался избежать санкций СНБО

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 миллионов гривен.

Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с Россией,

– говорится в сообщении.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Однако сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства по статье пособничество государству-агрессору продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Зеленский ввел санкции против Новинского