В Украине ожидается дождь: прогноз погоды в Украине на 2 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в пятницу, 2 декабря, будет морозной. Синоптики предупреждают об осадках, а также гололедице на дорогах.
Теплее всего будет, уже традиционно, на Юге Украины. Кое-где столбики термометров покажут аж +8 градусов.
В декабре в Украине будет много дождя, – народный синоптик поделился прогнозом на зиму
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Как пишет синоптикиня Наталья Диденко , 2 декабря мощный антициклон будет определять сухую погоду по всей Украине. Мокрый снег или дождь будут только на:
- Одесской области,
- Юге Крыма
- Винницкой области.
В пятницу будет холодно. В ближайшую ночь температура воздуха составит -1...-6 градусов, в северной части Украины кое-где -5...-9 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться на уровне -2…+2 градуса. Максимально ожидают +7 градусов.
В Киеве 2 декабря осадков не ожидается, на дорогах гололедица. В ближайшую ночь в Киеве -5...-7 градусов, а днем 0...-2 градуса мороза.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
На западе Украины на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером будет идти мелкий снег, температура воздуха будет составлять 0…+2 градуса. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в западных и северных областях. На Востоке небо будет покрыто облаками, но осадков не будет. Минимально столбики термометров покажут -6...-4 градуса.
На севере солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадков не будет. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. На юге будет несколько теплее – +1...+3 градуса.
Облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью, вероятно, пройдет снег. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков. Столбики термометров покажут -2...0 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – -1…+1
Черкассы – -4...-2
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -6...-4
Харьков – 0...+2
Киев – -2...0