В Украине есть избыток личного состава при недостатке оружия и техники, – Арестович

Алексей Арестович отметил, что в Украине есть нехватка вооружений и военной техники при избытке личного состава. Это постоянно объяснялось западным партнерам.

В России в начале вторжения наоборот был избыток вооружения, и в отдельных направлениях сохраняется до сих пор.

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Кроме того, Арестович добавил, что мы должны растягивать войска по всей границе для обороны, поскольку Россия наступала с нескольких сторон. Политик отметил, что география в этом случае для нас невыгодна.

Политик рассказал, что власть постоянно объясняла Западу: нам нужно оружие, и мы закроем вопросы.

Вот они наконец-то решили дать (оружие – 24 канал),

– подытожил Арестович.

Украине дадут вооружение

Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что ВСУ приступают к переходу на оружие НАТО. Сначала в Украину приехали гаубицы, но это только начало.

Палата представителей США планирует голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Если закон одобрят, это позволит быстро поставлять Украине оружие.

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