Непогода наделала беды в Украине: более 400 населенных пунктов без света

В течение 27 – 28 июля в Украине бушевала непогода, из-за которой в некоторых регионах есть проблемы со светом. Обесточение затронули сразу 10 областей.

Из-за непогоды есть отключение потребителей 420 населенных пунктов в 10 областях Украины. В частности, шквальный ветер в некоторых областях обрушил деревья и повредил линии электропередач.

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Без света более 140 тысяч абонентов

Из-за непогоды отключались потребители в следующих областях:

Винницкой,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Запорожский,

Киевской,

Одесской,

Сумской,

Полтавской,

Черниговской,

Харьковской.

В отдельных районах продолжается восстановление.

Больше всего от непогоды пострадала Днепропетровская область

В Минэнерго уточнили, что на утро оставалось без света более 140 тысяч абонентов. Большинство из них – на Днепропетровщине, где обесточены 165 населенных пунктов, без света – более 66 тысяч потребителей.

Из-за непогоды на одной из гидроэлектростанций отключалась линия электропередачи, из-за чего нагрузка на станцию снизилась с 210 МВт до 0.

Через короткий промежуток времени нагрузка была восстановлена. Также из-за грозы выключалась линия оператора системы передачи электроэнергии Укрэнерго 330 кВ в Сумской области.

Серьезные повреждения в Дергачах

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в связи со стихией, которая прошлась по Харьковской области минувшей ночью, городские линии электропередачи получили существенные повреждения.

На утро 28 июля в Дергачах частично отсутствует свет. Энергетикам пока трудно определить точные сроки полного обновления электросетей.

Однако профильные службы прилагают все усилия по ликвидации последствий стихии.