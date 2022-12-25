Минус российская "шишка": в Украине ликвидировали начальника шпионов оккупантов

В Украине ликвидировали начальника российских шпионов, не он первый, не он последний, конечно, но не порадоваться успехам ВСУ мы не можем.

Речь идет о руководителе разведки – заместителе начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России – Евгения Швалева.

Сегодня В России неожиданно скончался еще один генерал: он был представителем страны при НАТО

"Швалев Евгений успешно демобилизован", – прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В России, к слову, подтвердили гибель Швалева.

Швалев уроженец Чишминского района Башкортостана, на родине его провожали в последний путь в пятницу, 23 декабря.



Российского разведчика Швалева уже похоронили / Фото росСМИ

Заметим, что вместе со Швалевым "демобилизован" также старший лейтенант Николай Тюкпеев и лейтенант Саидуль Курбанов.

Ликвидированные оккупанты-лейтенанты:

Это при том, что только недавно ВСУ сообщили о ликвидации двух капитанов российской армии: Владимира Дегтяренко и Степана Полетаева.

Потери врага колоссальные

На Донецком направлении противник несёт огромные потери. Стоит отметить, что на 25 декабря общие потери российской армии в Украине составляют 102 050 оккупантов.

Только за текущие сутки ВСУ ликвидировали 620 захватчиков. И так будет с каждым, кто посмеет посягнуть на независимость нашей страны.