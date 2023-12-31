Только что окончил школу: в Украине ликвидировали оккупанта 2005 года рождения
Ежедневно российские войска несут колоссальные потери на войне против Украины. В частности, российские СМИ впервые подтвердили, что на фронте ликвидировали 18-летнего захватчика.
18-летний Стас Сильченков – первый оккупант 2005 года рождения, ликвидацию которого подтвердили российские СМИ. Накануне подписал контракт и добровольно пошел на войну против Украины.
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Как ликвидировали оккупанта
После окончания школы кафир решил подписать контракт, ведь россияне изменили законодательство и разрешили такую опцию. 17 ноября 18-летнего Стаса ликвидировали в селе Синьковка Харьковской области, но об этом его родные узнали только 12 декабря. Похоронили его в Смоленской области.
После окончания школы в Смоленске в этом году сначала кафир поступил в техническую академию, но почти сразу решил пойти убивать украинцев и 5 сентября подписал контракт.
Потери врага
По состоянию на 31 декабря 2023 года ВСУ ликвидировали и уничтожили:
- около 359 230 оккупантов;
- 5977 танков;
- 11070 боевых бронированных машин;
- 8464 артиллерийских систем;
- 943 РСЗО;
- 623 средства ПВО;
- 329 самолетов;
- 324 вертолета;
- 6591 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 1709 крылатых ракет;
- 23 корабля и катера;
- 1 подлодка;
- 11 292 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 1268 единиц специальной техники.