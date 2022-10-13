На Западе в нескольких областях во время воздушной тревоги слышали взрывы

Днем 13 октября в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сначала раздались на Юге.

Если вы услышали сигналы сирены – немедленно перейдите к убежищу. Следите за обновлением местных администраций.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 15:45 сирены прозвучали в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Одесской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Ровенской области;

Волынской области;

Тернопольской области;

Хмельницкая область;

Ивано-Франковская область;

Львовской области;

Закарпатской области;

Черновицкая область.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога раздается на территории Луганской области. Таким образом, воздушная тревога не объявлена ​​только во временно оккупированном Крыму.

Где слышали взрывы

Тернопольская область

Около 16:20 в Тернопольской области раздались звуки взрывов. Глава ОВА Владимир Труш призвал жителей области находиться в укрытиях.

Буковина

За несколько минут до этого на Буковине ОВА сообщила о пролете вражеской ракеты. Впоследствии в ОВА отчитались об успешной работе ПВО.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил работу ПВО во Львовской области. Детали обещает позже.

Волыни

В Волынской ОВА заявили, что выясняют информацию о звуке взрыва на Волыни. Подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области пока нет.

Также в сети появляются сообщения о работе ПВО в Ровенской и Винницкой областях.

Что делать, если услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы сил ПВО. Однако если все же был прилет, то не распространяйте никаких фото или видео с последствиями обстрела и адреса места удара.

Кроме того, враг применяет для атаки иранские дроны-камикадзе, звук работы двигателя похож на работу бензопилы или мотоцикла.

Следует находиться в укрытии до объявления об отбое воздушной тревоги, ведь невозможно предположить, куда будет атаковать Россия – куда запустит свои ракеты или откуда запустит иранские дроны. Также невозможно предположить, куда могут упасть обломки успешно сбитых враждебных целей силами ПВО. Поэтому сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и берегите себя.

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Россия – страна террорист, ежедневно атакующая украинские города и попадающая ракетами в жилые дома, садики, школы, университеты, больницы, объекты энергетической инфраструктуры и т.д. Поэтому ни при каких обстоятельствах не игнорируйте воздушные тревоги и прячьтесь в безопасном городе.