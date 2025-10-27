Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о воздушной тревоге?

Воздушная тревога начала распространяться по областям в 18:36. В то же время она уже продолжалась в ряде областей из-за опасности "Шахедов".

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – писали в Воздушных силах.

Вылет был зафиксирован с аэродрома "Саваслейка".

Мониторинговые каналы дважды писали, что, вероятно, состоялся пуск "Кинжалов". Впрочем, впоследствии сообщалось, что это была имитация.

Через несколько минут борт удалился от границы с Украиной и сел на аэродроме. В 18:52 прозвучали отбои по МиГ-31К.

Справочно. МиГ-31 – первый советский истребитель 4-го поколения, который предназначен для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. Однако, теперь Россия периодически терроризирует им Украину, запуская аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".



Скорость МиГ-31 – до 3400 километров в час, потолок 20 километров, радиус действия 720 километров, вес 46,75 тонны.



Заметьте, что после взлета этого истребителя воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины, потому что "Кинжалы" имеют дальность до 2000 километров.

