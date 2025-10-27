Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу?

Повітряна тривога почала ширитися областями о 18:36. Водночас вона уже тривала у низці областей через небезпеку "Шахедів".

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", – писали у Повітряних силах.

Виліт був зафіксований з аеродрому "Саваслейка".

Моніторингові канали двічі писали, що, ймовірно, відбувся пуск "Кинджалів". Втім, згодом повідомлялося, що це була імітація.

За кілька хвилин борт віддалився від кордону з Україною та сів на аеродромі. О 18:52 пролунали відбої по МіГ-31К.

Довідково. МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, який призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. Однак, тепер Росія періодично тероризує ним Україну, запускаючи аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".



Швидкість МіГ-31 – до 3400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.



Зауважте, що після злету цього винищувача повітряну тривогу оголошують по всій території Україні, бо "Кинджали" мають дальність до 2000 кілометрів.