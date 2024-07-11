ВР может отменить переход на зимнее время: нардеп рассказал, когда рассмотрят законопроект

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании может рассмотреть законопроект об отмене перехода на зимнее время и наоборот. Если нардепы проголосуют за, то в октябре 2024 года украинцы в последний раз будут переводить часы.

Депутаты еще в марте 2021 года в первом чтении поддержали законопроект об отмене сезонного перевода часов. Однако принять законопроект во втором чтении тогда так и не удалось.

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Рада голосовать за отмену сезонных переводов часов

Согласно предварительной повестке дня, на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект Спикера №4201, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Очень правильная инициатива – буду поддерживать,

– написал Железняк в сети.

В этом году в Украине переход на зимнее время должен состояться в ночь с 24 на 25 октября. Если нардепы поддержат законопроект, то сезонный перевод часов в октябре 2024 года станет последним, поскольку дальше сезонные переходы времени не будут применяться.

В Украине сезонный перевод часов на зимнее и летнее время существует уже более 40 лет. Так, Советский Союз решил переводить часы в 1981 году, а Украина унифицировала переход на летнее время в 1996 году с целью экономии электроэнергии.