В Украине могут запретить использование салютов и петард: в Раду внесли законопроект

Законопроект о запрете продажи и использования салютов и петард был внесен в Верховную Раду Украины. Недавно Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос.

Известно, что законопроект №7438 зарегистрировали 6 июня 2022 года. Его авторы отмечают, что звуки и свет от пиротехники вредят психологическому здоровью людей во время войны, ведь они подобны взрывам.

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Кроме того, сами депутаты утверждают, что контроль и ограничение использования пиротехники будут актуальны не только во время, но и после войны.

У большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее вследствие переживания обстрелов во время военных действий,

– указывается в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, могут запретить использование любых фейерверков, касающихся салютов и петард. А также нельзя проводить какие-либо мероприятия с использованием пиротехники.

Какие случаи будут считаться исключением:

Для сценической пиротехники Т1 и Т2 фейерверков класса F1, имеющих низкий уровень опасности и уровень шума не превышает 60 децибел.

Для использования пиротехники ВСУ, Нацполицией, спасателями в соответствии с законодательством Украины.

Законопроект передали на рассмотрение в профильный комитет. Только после него будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Отметим, что 3 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения.

Последние новости по запуску салютов во время войны в Украине

На сайте президента появилась петиция "О запрете использования петард и фейерверков. Закрытие всех магазинов пиротехники". В документе предлагают штраф 15 тысяч гривен за невыполнение этих требований.

В Киеве вечером 5 июня на Осокорках неизвестные решили запустить фейерверки . Циничный поступок во время войны с Россией изрядно напугал целый район. Звуки салютов очень похожи на вражеские обстрелы и очень пугают во время войны.

В Черновцах мужчина также додумался запустить салют во время военного положения . Полицейские быстро его нашли, а впоследствии получил специальный "приз" – повестку. 38-летнего мужчину удалось найти благодаря местным жителям: они возмутились, что кто-то запускал фейерверки и сняли все на видео.

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