В Украине может появиться реестр "уклонистов"

В Верховной раде готовят законопроект, предусматривающий создание так называемого реестра "уклонистов". В частности, планируют разрешить ТЦК обнародовать личные данные мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом рассказал автор инициативы, член парламентского комитета по нацобороне, безопасности и разведке Федор Вениславский. По его словам, законопроект еще не зарегистрирован – он на доработке.

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Суть законопроекта

Главная идея предложенного Вениславским законопроекта состоит в том, что в случае если военнообязанный был должным образом проинформирован о необходимости явиться в ТЦК, но не сделал этого, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные: имя, фамилию, идентификационные признаки в отдельном перечне.

После того как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину,

– отметил Вениславский.

По убеждению нардепа, обнародование личных данных может выполнить функцию "общественного давления" на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.

Когда может появиться реестр

Федор Вениславский заметил, что депутаты только начали работать над подобными законодательными инициативами. Ожидать оформления их в виде конкретных законопроектов можно через месяц – два.

О реестре нардеп рассказал на фоне обсуждений вручения повесток через мессенджеры.

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