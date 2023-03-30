В Украине может появиться реестр "уклонистов"
Источник:"Фокус"
В Верховной раде готовят законопроект, предусматривающий создание так называемого реестра "уклонистов". В частности, планируют разрешить ТЦК обнародовать личные данные мужчин, которые уклоняются от мобилизации.
Об этом рассказал автор инициативы, член парламентского комитета по нацобороне, безопасности и разведке Федор Вениславский. По его словам, законопроект еще не зарегистрирован – он на доработке.
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Суть законопроекта
Главная идея предложенного Вениславским законопроекта состоит в том, что в случае если военнообязанный был должным образом проинформирован о необходимости явиться в ТЦК, но не сделал этого, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные: имя, фамилию, идентификационные признаки в отдельном перечне.
После того как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.
Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину,
– отметил Вениславский.
По убеждению нардепа, обнародование личных данных может выполнить функцию "общественного давления" на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.
Когда может появиться реестр
Федор Вениславский заметил, что депутаты только начали работать над подобными законодательными инициативами. Ожидать оформления их в виде конкретных законопроектов можно через месяц – два.
О реестре нардеп рассказал на фоне обсуждений вручения повесток через мессенджеры.
Повестки через мессенджеры: что известно
- В Украине работают над усовершенствованием процедуры мобилизации. В частности, планируется урегулировать вопрос выдачи повесток внутренне перемещенным лицам, проживающим не по месту постоянной регистрации.
- Вчера, 29 марта тот же Вениславский сообщил, что в Раде рассматривают возможность вручения повесток в мессенджерах.
- Впрочем, позже уточнил, что проект закона о рассылке повесток в мессенджерах пока в Украине нет.